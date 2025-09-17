17日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数264、値下がり銘柄数288と、売り買いが拮抗した。 個別ではプレシジョン・システム・サイエンスが一時ストップ高と値を飛ばした。マテリアルグループ、サンクゼール、ＧＶＡＴＥＣＨ、リネットジャパングループ、チームスピリットなど15銘柄は年初来高値を更新。オンデック、コンヴァノ、ユカリア、ＩＮＴＬＯＯＰ、フラーは値上がり率