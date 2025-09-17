17日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 59109 -35.4 34640 ２. 日経Ｄインバ 12613 -23.37772 ３. 日経ベア２9370 8.8 190.7 ４. 楽天Ｗブル7239 -13.1 41080