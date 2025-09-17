IT会社の社長がおよそ2900万円を脱税した疑いで刑事告発されました。東京国税局から刑事告発されたのは、都内でITエンジニアの派遣を行う「株式会社BSS」と田中誠社長です。田中社長は、架空の請求書を取引先に作成させ、架空の仕入れ高を計上するなどの手口で2024年2月までの3年間に約1億1800万円の所得を隠し法人税など約2900万円を脱税した疑いが持たれています。関係者によりますと、不正に得た金は、不動産の購入などに充てて