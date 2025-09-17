米ロサンゼルス中心部で野球のユニホームを着た日本人を狙った強盗事件が起きたとして、在ロサンゼルス日本総領事館は１６日、在留邦人に注意喚起のメールを送った。総領事館によると、１０日午後１１時過ぎ、米大リーグ・ドジャースの本拠地ドジャースタジアムから南に約３・５キロの路上で、複数の日本人男性が車から降りてきた男らに胸ぐらをつかまれ、バッグを奪われた。落ちた携帯電話を拾おうとした男性は、拳銃を突きつ