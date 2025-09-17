大津町の住宅に忍び込み、干してあった下着に体液をかけたとして、ベトナム人の20代の男が逮捕されました。 住居侵入と器物損壊の疑いで逮捕されたのは、大津町に住む会社員でベトナム人のグエン・ドゥック・キエン容疑者（23）です。 グエン容疑者は、今年7月、50代の女性の家に忍び込み、1階テラスに干してあった女性用下着2着に、自分の体液をかけた疑いが持たれています。 気づいた女性からの通報を受けた警察が、目撃情報