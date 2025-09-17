自民党の総裁選の詳細日程が17日午前に開かれた総裁選挙管理委員会で決定された。総裁選は9月22日に告示され、午前10時から候補者の届け出受付が行われたあと、午後1時から各候補の所見を発表する演説会が行われる。翌日の23日午前には全候補者による共同記者会見が自民党本部で実施されるほか、午後には自民党青年局・女性局主催による公開討論会が開かれる予定。24日には各候補が日本記者クラブ主催の公開討論会に臨むことになる