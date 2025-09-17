サクラクレパスは、6色の黒インキから好きな黒を選べるボールペン「ボールサインiD シングル」を2025年10月下旬より販売開始いたします。カラーはピュアブラック・ナイトブラック・フォレストブラック・モカブラック・ミステリアスブラック・ペンシルブラックの6色。実売価格は440円（税込）。 「ボールサインiD シングル」 記事のポイント フォーマルなブラックから個性的なブラックまで6色の“黒”を揃えたボールペン