齊藤京子と水野美紀がダブル主演する10月7日スタートのドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（カンテレ・フジテレビ系／毎週火曜23時）の追加キャストとして、白岩瑠姫（JO1）の出演が発表された。テレビドラマ初出演の白岩は、主人公に全身整形を施す無免許の天才外科医を演じる。【写真】白岩瑠姫、美しさ爆発の撮りおろしショット！このドラマは、幼稚園のママ友いじめが原因で娘を亡くした55歳の母・篠原玲子