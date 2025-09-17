◆米大リーグドジャース―フィリーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・フィリーズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場。３試合ぶりの一発で史上６人目となる２年連続５０本塁打の期待がかかる中、初回マウンド直後に迎えた第１打席は二塁手ウィルソンのグラブをはじく痛烈な打球で内野安打とした。これで今季最長となる２