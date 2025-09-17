ジェイダブルシステムは、片側電源のみで最長10mの点灯が可能なLEDテープをシリコンチューブで密封した「LEDネオンライトロング」を、2025年8月25日に発売。 ジェイダブルシステム「LEDネオンライトロング」  商品名： LEDネオンライトロング 単色・RGB・2色発売日： 2025年8月25日(月)種類： 高耐防水(乳半)価格： 単色、RGB、2色…68,640円(税込)内容： LEDネオンライト×1巻サイズ： 幅10mm×