ニシハタシステムは、保育施設向けの安全・安心な環境づくりを支援する各種サービスを展開する企業と共同で、保育業界を取り巻く課題をテーマにしたオンラインセミナーを2025年9月25日(木)、26日(金)に開催します。 ニシハタシステム「保育業界の課題解決に向けたオンラインセミナー」 ・タイトル ： なぜ、あの園はうまくいっているのか？導入事例から見える成功の秘訣・開催日時 ： 2025年9月25日(木)、26日