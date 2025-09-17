ファミリーレストラン「ココス」は9月16日より、「シャインマスカットフェア」を開催する。ココス「シャインマスカットフェア」「シャインマスカットフェア」では、パリッとジューシーな食感と上品な甘さが特長の“シャインマスカット”を使ったデザート6品が登場。涼しげな見た目のビッグパフェやココスの人気商品“純氷ふわふわかき氷”、シチリア発祥のアイスケーキ“カッサータ”がのったクレープなど、食後にも、午後のティー