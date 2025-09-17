映画『宝島』(9月19日公開)に出演している妻夫木聡、広瀬すず、窪田正孝のトークを収めた4種の映像がYouTubeにて公開された。映画『宝島』に出演している妻夫木聡、広瀬すず、窪田正孝のトークを収めた映像が公開戦後沖縄を舞台に、歴史の陰に埋もれた真実を描く真藤順丈氏による小説『宝島』。第160回直木賞をはじめ、第9回山田風太郎賞、第5回沖縄書店大賞を受賞するなど3冠に輝いた本作が、東映とソニー・ピクチャーズの共同配