【新華社ウルムチ9月17日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州昭蘇（モンゴルキュレ）県の阿合牙孜大峡谷に広がる玉湖はこのところ、静寂の中で山肌にはめ込まれた宝石のように輝いている。青い湖は日暮れと共に柔らかな緑色に変化し、パレットのようにさまざまな色彩を見せる。（記者/丁磊、巴特那生）