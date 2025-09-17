１５日、太陽電池モジュールの性能最適化について議論する辛邕氏（中央）と学生。（南京＝新華社配信）【新華社南京9月17日】中国江蘇省南京市にある南京郵電大学は、同大のフレキシブルエレクトロニクス全国重点実験室の黄維（こう・い）院士（アカデミー会員）と辛邕（しん・こう）教授の研究チームが、溶液法を用いて大面積の「CZTS（銅・亜鉛・スズ・硫黄・セレン）」薄膜太陽電池を作製し、さらに光電変換効率