『じゃないほうの歌いかた』（佐々木 愛 著）文藝春秋ださいことを、ださいまま書くのは難しい。作家はカッコつけなので、小説のださいには裏がある。見方を変えればかっこよかったり、悲哀や味わいといった何かに昇華されてしまったりする。しかし佐々木愛は、ださいことをださいまま書ける。「プルースト効果の実験と結果」では、地方に住む高校生カップルが東京の大学を目指して勉強に励む。ある日、男の子が東京に行った際、