ダイソンは2025年9月8日、「ダイソン 秋の『ダニダスト』対策に関する意識調査」 の結果を発表した。同調査は2025年7月25日~7月29日、20代~70代の男女800人を対象にインターネットで実施した。 まずはじめにダニ対策について意識的な掃除の必要性を感じるか訊ねたところ、全体の約半数以上(55.1%)が「ダニを意識した掃除の必要性は感じていない」という結果に。ダニ対策をしなくなった理由として「面倒だから」(28.8%)、次い