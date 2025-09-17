◇MLB ドジャース-フィリーズ(日本時間17日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が先発登板し、ナ・リーグ本塁打王を争うフィリーズのカイル・シュワバー選手と直接対決。第1打席は見逃し三振に抑えました。本拠地で迎えたフィリーズとの3連戦の2試合目。大谷翔平選手は「1番・投手兼指名打者」として、11日ぶりの先発マウンドに上がる“二刀流”で出場しました。初回、今季53本塁打を記録し49本塁打の大谷選手と4本差