吉野家は、9月12日から全国の吉野家店舗（一部店舗では販売していない）で秋季限定商品として「月見牛とじ丼」および「月見牛とじ御膳」の販売を開始した。御膳は店内飲食の場合、ご飯の増量・おかわりを無料で受け付ける。いずれもテイクアウトの利用も可能となっている。なお、テイクアウトの御膳はみそ汁と漬物がつかない。「月見牛とじ」シリーズは2019年に御膳からスタートし、2021年にテイクアウト需要に応える形で丼も登場