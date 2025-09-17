「亀甲萬本店 御用蔵生」キッコーマン食品は、9月12日から、D2C限定商品を紹介する専用サイト「亀甲萬本店（きっこうまんほんてん）」において、原料・製法にこだわった「亀甲萬本店 御用蔵生（きっこうまんほんてん ごようぐらなま）」を数量限定で販売する。「亀甲萬本店 御用蔵生」は、しょうゆづくりの伝統を今に伝える「御用醤油醸造所（ごようしょうゆじょうぞうじょ）（通称「御用蔵（ごようぐら）」）」で、国産の大豆・小