人気の英国ミステリー『名探偵ポワロ』シーズン12（日本語字幕版）が、BS11にて9月29日（月）より放送となる。 「オリエント急行の殺人」はシリーズ分岐点！『名探偵ポワロ』レビュー “ミステリーの女王”ことアガサ・クリスティーの小説をもとにし