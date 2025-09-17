「名コンビ！ラバー歯間ブラシと合体したフロス」ウエルシア薬局は、プライベートブランド（以下、PB）「くらしWelcia」から、ラバー歯間ブラシとフロスを1本に一体化した新商品「名コンビ！ラバー歯間ブラシと合体したフロス」を9月13日から全国のウエルシア薬局で発売した。同商品の開発は、消費者からの声をきっかけに生まれた。「歯の前側と奥側で使いやすい形が違うので、1本で両方に対応できるものがあれば便利」という声が