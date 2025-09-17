「エチオピア JARC74148」キーコーヒーは、コーヒーの品種を楽しみ、品種の多様性を守る「コーヒーの未来部シリーズ」の第4弾として、「エチオピア JARC74148」を発売する。これは、エチオピア南部オロミア州の都市ジマにあるジマ農業研究センター（JARC）が発表した品種「74148」を商品化したもの。9月19日から公式ECサイト「KEY COFFEE OFFICIAL ONLINE SHOP」において、9月20日から全国の直営ショップで数量限定発売する。同社