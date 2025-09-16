全米で常に高視聴率を記録する大ヒットシリーズ『クリミナル・マインドFBI行動分析課』続編の新シーズン『クリミナル・マインド／FBI vs. 異常犯罪 エボリューション』。そのシーズン17がWOWOWにて11月8日（土）より放送・配信が開始となる。 『クリミナル・マインド』あの暗殺者が記