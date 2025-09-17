紀平のミラノ五輪出場の道が絶たれた(C)Getty Imagesフィギュアスケート女子の紀平梨花が9月16日、9月19日に開幕する中部選手権を欠場することを、自身のインスタグラムで発表した。【画像】ミラノ五輪出場の可能性が消滅…紀平梨花がインスタで発表した決断今大会は2026年2月に行われるミラノ五輪の最終選考会を兼ねる12月の全日本選手権の予選のため、紀平はミラノ五輪出場の可能性が消滅したことになる。紀平は自身のイン