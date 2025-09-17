ブラジルが誇る至宝ネイマールは、今年で33歳になった。2023年夏にフランスのPSGからサウジアラビアのアル・ヒラルへ電撃移籍した際は世界を驚かせた。ネイマールがPSGを退団した背景には、ルイス・エンリケ監督からの非情宣告があったようだ。2人はバルセロナ時代にも選手・監督として一緒に戦った間柄。ただ、2023年夏にPSGの監督に就任したルイス・エンリケは、ネイマールに対して面と向かってある言葉をぶつけたそう。PSGの戦