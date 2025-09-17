YouTubeチャンネル「ナナジャパ」の動画『狩勝峠SP【人骨路線の旧狩勝トンネル】枕木の数の死体で築かれた根室本線の人柱伝説』の内容を要約する。根室本線の旧狩勝峠（かりかちとうげ）一帯に伝わる「人柱伝説」と、周辺の鉄道遺構をナナジャパ氏とスタッフが探索した様子を紹介する。動画冒頭、ナナジャパ氏らは標高640mの狩勝峠展望台からの景色を「もう、めちゃくちゃ絶景です」「なんか、北海道って感じですね」と表現する。