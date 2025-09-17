防衛省はアメリカ軍岩国基地の空母艦載機がきょう午後から、陸上模擬着艦訓練＝FCLPを行うと岩国市に通告しています。激しい騒音をともなう訓練に地元は強く反発していますが、アメリカ軍は予定通り実施するものとみられます。きょう午前11時まえのアメリカ軍岩国基地です。アメリカ軍は着艦訓練＝FCLPについて午後1時半から行うとしていますが空母艦載機のステルス戦闘機F35Cがタッチアンドゴーをする姿が確認されました。