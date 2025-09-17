ÊÆÇÐÍ¥¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥ì¥Ã¥É¥Õ¥©¡¼¥É¤µ¤ó¤¬»àµî¤·¤¿/Valery Hache/AFP/Getty Images¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¶þ»Ø¤ÎÆóËçÌÜÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡ÖÌÀÆü¤Ë¸þ¤Ã¤Æ·â¤Æ¡ª¡×¡ÖÂçÅýÎÎ¤Î±¢ËÅ¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î±Ç²è¤Ç¼çÌò¤ò±é¤¸¤¿¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥ì¥Ã¥É¥Õ¥©¡¼¥É¤µ¤ó¤¬£±£¶Æü¡¢ÊÆ¥æ¥¿½£¥µ¥ó¥À¥ó¥¹¤Î¼«Âð¤Ç»àµî¤·¤¿¡££¸£¹ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¹­ÊóÃ´Åö¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Í¡¹¡×¡Ö¥ê¥Ð¡¼¡¦¥é¥ó¥º¡¦¥¹¥ë¡¼¡¦¥¤¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£·Ý½Ñ