東北では17日、秋雨前線の影響で大雨となっています。東日本や西日本も、午後は局地的に非常に激しい雨が降るおそれがあり、土砂災害などに警戒が必要です。東北には秋雨前線が停滞していて、雨雲が発達しています。明け方には、秋田・能代市付近で1時間におよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとして、記録的短時間大雨情報が発表されました。午後は、東北のほか、東日本や西日本の日本海側や山沿いでも、局地的に非常に激しい雨が降る