資産運用、株だけじゃダメ？ 株式投資100％で資産を増やした有名YouTuberの節約オタクふゆこさんが、リスク分散の一つとして不動産投資を検討する動画があります。 不動産投資に関するふゆこさんのモヤモヤを、RENOSYの不動産投資のプロ・クックジュリアン聖也が答えています。「不動産投資って本当に大丈夫？」「株だけじゃダメなの？」と思われる方は、ぜひご覧ください。 【関連リンク】不動産投資とは？初