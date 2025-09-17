◆米大リーグドジャース―フィリーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・フィリーズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場。中１０日で上がったマウンドで、初回は無失点の立ち上がりを見せた。１番ベーダーを二ゴロに仕留め、本塁打王を争う２番シュワバーとの注目の初対決は１死走者なしで迎えた。初球。メジャー公式戦で