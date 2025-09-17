あなたは読めますか？突然ですが、「諄い」という漢字読めますか？漢字で書かれると読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「くどい」でした！「諄い」は、話や味がしつこくて、うんざりするさまを意味します。「諄い説明で飽き飽きする」「味が諄い料理」……のように使います。「諄い」という漢字は、「口」と「享」が組み合わさったもので、「諄」は「口やかましい」という意味を持つため、うんざりするほど