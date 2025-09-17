あなたは読めますか？突然ですが、「科白」という漢字読めますか？演劇や小説などで見かける言葉ですが、意外と読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「せりふ」でした！演劇や映画などで役者が話す言葉のことを指します。「劇中の科白を覚える」「心に響く科白」……のように、脚本上の台詞を意味するときに使います。「科」という漢字は「しぐさ」や「動作」、「白」という漢字は「告げる」という意味があり