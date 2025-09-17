埼玉県は１６日、土地取引の指標となる２０２５年の基準地価（７月１日時点）を発表した。前年比の平均変動率は、住宅地と商業地が４年連続、工業地は１２年連続でプラス（上昇）となった。商業地はプラス３・０％で、県南部を中心に需要が高まっており、工業地（プラス２・７％）を１８年ぶりに上回った。１月に県道陥没事故が起きた八潮市は、住宅地と商業地がいずれもプラス２・９％と上昇した。東京に近く、つくばエクスプ