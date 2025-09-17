式年遷宮に向け、伊勢神宮の内宮で行われた「御船代祭」＝17日午前、三重県伊勢市伊勢神宮（三重県伊勢市）の社殿を建て替える2033年の「式年遷宮」に向け、ご神体を納める器に使う用材を伐採する「御船代祭」が17日、神宮の内宮で行われた。船形の器である「御船代」は、ご神体を入れる「御樋代」をさらに納める神聖なものとされる。実際に御船代に使用される木材の伐採作業は、御用材のヒノキの供給地である長野県上松町の