パフォーマンスグループ「AAA」メンバーの與真司郎が17日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。12日の記録的な大雨で三重県四日市市の地下駐車場で車274台が浸水した被害についてコメントした。映像を見ながら、「自然災害はいつでも起こり得ること。すぐに駐車場を変えるというのもなかなか難しいと思う。保険を見直すとか必要なんじゃないかと思います」と語った。地下1階で160台、地下2階で114台が被害に遭っ