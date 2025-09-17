三重テレビ放送の番組審議会が16日開かれ、三重県内の文化・芸術活動に携わる個人や団体を紹介する「ふるさと三重を彩る」が審議されました。番組では、県内の伝統芸能や伝統工芸など芸術・文化に携わる個人や団体を紹介しており、YouTubeでも公開されています。委員からは「3分間という短い時間の中に文化の背景などがうまくまとめられている」「評判の良かった回など、もう少し深掘りした番組を見てみたい」などの意見が出されま