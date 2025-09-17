新潟地方気象台は１７日夕方から１８日夕方にかけて新潟県で土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水のおそれがあるとして注意・警戒を呼びかけています。１７日は前線が日本海を南下し、１８日にかけて北陸地方を通過する見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、新潟県では大気の状態が非常に不安定となり、雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。予想より雨雲が発達したり、停滞した場合は警