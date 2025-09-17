三重県内で唯一となる野生動物の保護施設が、多気町にある動物園に完成するのを前に、16日、内覧会が開かれました。9月末にごかつら池どうぶつパークに完成するのが、県内で唯一となるニホンカモシカの保護施設です。国の特別天然記念物に指定されているニホンカモシカは、かつて御在所岳などに多く生息していましたが、近年急激に生息数が減少しています。2006年以降、県内にはカモシカをはじめとするケガをした野生動物の保護施