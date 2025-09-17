今年7月1日時点の三重県内の土地の価格「地価」の調査結果が発表されました。商業地と工業地で上昇するなど、全体的にゆるやかな改善傾向が見られます。県内の地価の平均は商業地が2年連続、工業地は4年連続で前の年を上回りました。一方、住宅地は33年連続で前の年を下回っています。なお、全ての用途を含めた地価の平均は前の年より0.1％上昇し、33年ぶりに上昇に転じました。住宅地は33年連続で下落が続いていますが、下落率は