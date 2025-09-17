三重県四日市市で先週、観測史上最大の降水量を記録した大雨でこれまでの市の調査で床上・床下浸水の被害が3300件に上ることが分かりました。四日市市では、12日の午後10時過ぎまでの1時間に観測史上最大となる123.5ミリの猛烈な雨が降りました。今回の大雨を受け、四日市市では14日から住宅を中心に浸水被害の調査を行い、その結果、床上浸水が200件、床下浸水の被害が3100件で、浸水被害の数は合わせて3300件に上ることが分かり