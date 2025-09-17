去年9月、三重県四日市市諏訪町に住む62歳の無職の男性から現金6000万円をだまし取ったとして、警察は51歳の男を逮捕しました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、四日市市西伊倉町アルバイト従業員・服部博貴容疑者（51）です。服部容疑者は去年9月ごろ、架空の住宅分譲用地取得のための出資金名目で現金をだまし取ろうと考え、以前取引したことがある四日市市諏訪町に住む62歳の男性に対し「前回取引した土地について付近の土地も購入