【amiibo各種】 予約受付中 価格：2,500円～ 「amiibo マリオ&チコ」 Amazonにて、任天堂のamiibo各種の予約受付が実施されている。価格は2,500円より。 9月12日に放送された配信番組「Nintendo Direct 2025.9.12」では、任天堂の新作タイトル情報に加え、それら発表タイトルのamiiboの発売もアナウンスされた。 ラインナップとしては「スーパー