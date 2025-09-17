9月17日 配信開始 ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、プレイステーション 5システムアップデートを本日9月17日に配信する。 今回のアップデートではDualSense ワイヤレスコントローラーをPS5やPC、モバイル機器などの複数デバイスと同時にペアリングできる新機能が追加される。7月にベータ版として配信が行なわれていたが、全ユーザ&#