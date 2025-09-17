福岡東署は17日、福岡市東区松田3丁目18番付近の道路上で16日午後5時ごろ、通行中の女子小学生が黒色の車に乗った見知らぬ男から「乗っていかないか？」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男齢60歳くらい、黒髪短髪。