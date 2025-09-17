正確なアイアンショットを武器とする女子プロたち。彼女たちが実際に使用しているアイアンシャフトを調査し、それぞれのモデルの特長をレポートする。【写真】『850GH neo』『トラヴィル』『MCI』『MODUS3 TOUR120』など5点剛性を公開！シャフトのしなり方が分かる◇◇◇女子プロに多いのは、70〜90g台の軽量スチールを使用するケース。「全英女子オープン」を制した山下美夢有は、6Iに『ZXi5』、7I?PWに『ZXi7』を入れ、シ