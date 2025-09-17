マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー（以下ネクヒロ）第8戦「マイナビカップ」を終えて、最新のポイントランキングが発表された。【写真】桑村美穂のアイアン中心セッティング今季全16試合のうち8試合が終了し、シーズンも折り返し。ポイントランキングトップ3の選手に最終戦を含む、後半戦全ての出場シード権が付与された。ランキングトップに立つのは、第8戦で今季2勝目を挙げた桑村美穂（通算4892.13pt）。2位は同2勝の早川