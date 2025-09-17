自宅に放火し８０代の夫を殺害した疑いで、北海道士別市の７６歳の女が逮捕された事件で、女は「夫と一緒に死のうと思った」という趣旨の供述をしていることが捜査関係者への取材で新たに分かりました。放火と殺人の疑いで逮捕された岩崎明子容疑者７６歳は９月１７日、身柄を検察庁に送られました。 岩崎容疑者は２０２５年３月２５日未明、士別市大通西１４丁目の自宅に火を放ち、１階の寝室にいた夫の信幸さん８１歳を殺害し