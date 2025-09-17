金型設計・製造を手がける新潟県燕市のオキノテックが新潟地裁三条支部へ自己破産を申請したことが分かった。 民間の信用調査会社・帝国データバンク新潟支店によると、1941年3月に創業し、1976年9月に法人改組されたオキノテックは、新潟県県央地区および関東圏の金型メーカーを得意先として、主力の自動車向けスイッチパネル、シフトノブおよびステアリング部分などのプラスチック成型用金型のほか、自動車部